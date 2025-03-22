ＮＹ各市場５時台ダウ平均は小幅高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式21日（NY時間16:03）（日本時間05:03） ダウ平均41985.32（+32.00+0.08%） ナスダック17784.05（+92.42+0.52%） CME日経平均先物37435（大証終比：+35+0.09%） 欧州株式21日終値 英FT100 8646.79（-55.20-0.63%） 独DAX 22891.68（-107.47-0.47%） 仏CAC40 8042.95（-51.25-0.63%） 米国債利回り 2年債