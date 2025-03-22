NHK連続テレビ小説『おむすび』第24週「家族って何なん？」はコロナ禍もなんとか落ち着き始めた令和5年、阪神・淡路大震災で亡くなった真紀ちゃん（大島美優）似の少女・詩（大島美優・一人二役）が結（橋本環奈）の前に現れる。 参考：大島美優の一人二役がなぜ『おむすび』に必要だったのか真紀と詩の狙いを制作陣が明かす 身寄りのない詩は保護施設を飛び出して、大阪の先輩を頼って来たものの、財布とスマホを失くして