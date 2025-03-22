「大相撲春場所・１３日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）平幕の高安が悲願の初優勝に王手をかけた。若元春を突きだして２敗をキープ。３敗で追う尊富士、玉鷲、安青錦が敗れ、２敗で並んでいた大関大の里が関脇王鵬に押し出された。きょう高安が勝って大の里が敗れれば、３５歳０カ月、年６場所制となった１９５８年以降歴代２位の高齢初優勝が成就する。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「よく考え