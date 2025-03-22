昨年大会に続き、侍ジャパンの井端弘和監督がネット裏から視察した。連覇を狙う来春のWBCに向けてトップチームを率いるが、U15日本代表の監督も兼ねており、昨夏のU15W杯では初優勝に導いた。昨年はプロのみならず高校、大学と学生野球も積極的に視察。アマチュア球界に眠る将来の侍候補のチェックにも余念がなかった。