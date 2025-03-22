3月22日（土）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・熊本市中央区帯山（交差点違反）国道57・・・阿蘇市黒川（交差点違反） ＜午後＞国道266・・・上天草市松島町阿村（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、手前で一