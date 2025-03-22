ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物３月１８日資源国通貨豪ドルの売り越し増加 カナダ136582枚の売り越し 5828枚の売り越し減 豪ドル70449枚の売り越し 22223枚の売り越し増 ＮＺドル40444枚の売り越し 12487枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ３月１８日資源国通貨 豪ドルの売り越し増加 カナダ62363枚の売り越し 227枚の売り越し増 豪ドル32320枚の売り越し 6369枚の売り越し増 ＮＺドル
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