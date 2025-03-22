「オープン戦、オリックス１−１阪神」（２１日、京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督（４４）がオープン戦ラスト３連戦の初戦に、“球児流起用法”を盛り込んだ。１番から６番まではシーズンさながらの打順ながら、下位打線は７番に「ＤＨ・栄枝」、８番に「遊撃・高寺」を配置。「せっかくいい左投手が来てくれてますから。多く打席に立って、生きたボールを見る日に充てさせてもらいました」と狙いを説明した。栄枝と高