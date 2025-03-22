◇第97回選抜高校野球大会第4日1回戦 横浜清陵2―10広島商（2025年3月21日甲子園）甲子園の誰もが、スコアボードを2度見した。横浜清陵の先発は昨秋の公式戦登板なしの小原悠人（3年）。黒縁眼鏡をかけた横手投げの右腕は2回1/3を2安打4失点、5四死球と制球に苦しんで降板したが、入魂の61球を忘れない。「投げられて楽しかったけれど、悔しい。もっと、真ん中に思い切りいけば良かった」この日、甲子園に向かうバ