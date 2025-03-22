東京進出が大きな話題となっている「資さんうどん」。人気の背景とは？（筆者撮影）2月に両国店がオープンし、東京進出を果たした北九州のローカルチェーン・資さん（すけさん）うどん。連日大行列が続いているが、いったいなぜ、資さんはここまで高い人気を誇るのか……。新著『ニセコ化するニッポン』を上梓した、チェーンストア研究家の谷頭和希氏が解説する。福岡発のうどんチェーン「資さんうどん」が話題だ。同社は昨年、ガ