ＮＹ各市場４時台ダウ平均は９０ドル安ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式21日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均41862.94（-90.38-0.22%） ナスダック17669.70（-21.93-0.12%） CME日経平均先物37415（大証終比：+15+0.04%） 欧州株式21日終値 英FT100 8646.79（-55.20-0.63%） 独DAX 22891.68（-107.47-0.47%） 仏CAC40 8042.95（-51.25-0.63%） 米国債利回り