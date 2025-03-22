「ドームで聞いたANSWER」第33回米大リーグのドジャースとカブスが「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」のため来日。18、19日に開幕カードで対戦した。「THE ANSWER」では来日した選手、米メディア関係者らに現地で直撃取材。「ドームで聞いたANSWER」と題し、語ってもらった内容を伝える。第33回は今季からドジャースに加入したタナー・スコット投手。第1戦では9回に登板し、打者3人を完璧に抑えて今季初セーブを上げたクロー