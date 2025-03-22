[北京 ２１日 ロイター] - 中国人民銀行（中央銀行）は２１日、１８日開催の金融政策委員会四半期会合の議論に関し、銀行の預金準備率と金利を「適切な時期」に引き下げ、人民元に関する外国為替市場の回復力を強化することが提案されたと明らかにした。四半期会合の声明では、金融政策の調整と管理を強化し、より将来を見据え、的を絞って効果的なものにする方針が示された。中国経済は、政府による支援策もあり、１、２月と