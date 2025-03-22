ＮＹ各市場３時台ダウ平均は小幅安ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式21日（NY時間14:00）（日本時間03:00） ダウ平均41952.51（-0.810.00%） ナスダック17689.65（-1.98-0.01%） CME日経平均先物37465（大証終比：+65+0.17%） 欧州株式21日終値 英FT100 8646.79（-55.20-0.63%） 独DAX 22891.68（-107.47-0.47%） 仏CAC40 8042.95（-51.25-0.63%） 米国債利回り 2年債