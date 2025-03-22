ＮＹ各市場２時台ダウ平均は小幅安ナスダックはプラス圏での推移 NY株式21日（NY時間13:09）（日本時間02:09） ダウ平均41949.89（-3.43-0.01%） ナスダック17704.82（+13.19+0.07%） CME日経平均先物37425（大証終比：+25+0.07%） 欧州株式21日GMT17:09 英FT100 8646.79（-55.20-0.63%） 独DAX 22891.68（-107.47-0.47%） 仏CAC40 8042.95（-51.25-0.63%） 米国債利回り 2年