22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比70円安の3万7330円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万7677.06円に対しては347.06円安。出来高は1万531枚となっている。 TOPIX先物期近は2770.5ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は33.66ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物