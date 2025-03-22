3月21日（現地時間20日、日付は以下同）、ロサンゼルス・レイカーズはミルウォーキー・バックスと対戦。主力を欠いたレイカーズは89－118と大敗を喫したものの、ブロニー・ジェームズが4本中2本の3ポイント成功を含むキャリアハイの17得点を記録し成長を見せた。 この試合の前日、現地メディア『The Athletic』はブロニーの単独インタビュー記事を公開した。父親で