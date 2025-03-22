◇オープン戦ナショナルズ3―10メッツ（2025年3月20日ウェストパームビーチ）ナショナルズの小笠原はオープン戦最終登板でも3回2/3を8安打8失点で結果を残せなかった。「ストライクゾーンのいいところに投げようとし過ぎて、カウントが崩れて不利になってしまうケースが多かった」。5試合で計12回19失点（自責15）で防御率11.25。先発枠入りは厳しくなり「（印象は）まあ悪いと思う。監督が決めることなので何もない」