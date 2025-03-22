大阪市の川沿いの遊歩道で19日午後1時50分、切断され、袋に入れられた遺体が見つかりました。【画像】市民の散歩道の“死角”に…大阪中心部に切断遺体今後の捜査のポイント“緑色の袋”見つけたのは、昼休みの時間を利用し、遊歩道の散歩を習慣にしている会社員の男性でした。110番通報した男性「袋から肉片のようなものが見える