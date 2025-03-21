4月1日よりNHK総合にて放送されるドラマ『しあわせは食べて寝て待て』の新キャストが発表された。 参考：桜井ユキ主演『しあわせは食べて寝て待て』4月1日よりNHK総合で放送共演に宮沢氷魚ら 本作は、水凪トリの同名漫画を原作としたヒューマンドラマ。主人公は、週4のパートで質素に暮らす38歳独身の麦巻さとこ。「一生付き合わなくてはならない」病気にかかったことから生活が一変。会社を辞め、新しい住ま