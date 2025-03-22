Holger Hansen［ベルリン２１日ロイター］ - ドイツ予算委員会は２１日、３０億ユーロ（３２億５０００万ドル）の対ウクライナ追加軍事支援を承認し、最終的な議会通過に道を開いた。複数の議会筋が明らかにした。３０億ユーロのうち２５億４７００万ユーロは今年のウクライナ支援向けに財務省が割り当てたもので、これにウクライナ向けの軍事支援に利用されている基金「欧州平和ファシリティー（ＥＰＦ）」からの払い戻し