ＮＹ各市場１時台ダウ平均は２７９ドル安ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式21日（NY時間11:00）（日本時間01:00） ダウ平均41673.67（-279.65-0.67%） ナスダック17564.96（-126.67-0.72%） CME日経平均先物37255（大証終比：-145-0.39%） 欧州株式21日GMT16:00 英FT100 8642.65（-59.34-0.68%） 独DAX 22813.34（-185.81-0.81%） 仏CAC40 8035.70（-58.50-0.72%）