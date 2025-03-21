Âçºå»Ô¤ÎÍ·ÊâÆ»¤ÇÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÞ¤Î¾åÉô¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£19Æü¸á¸å¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¤ÎÀî±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÍ·ÊâÆ»¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÎÐ¿§¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ÎÀÚÃÇ°äÂÎ¤Î°ìÉô¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤Ï¿Í¤ÎÈéÉæÁÈ¿¥¤äÏ¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤Ç¡¢Ìó10¤ÎÆùÊÒ¤ä¹ü¤Î¤«¤±¤éÌó20¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÞ¤Ï½Ä48¥»¥ó¥Á¡¢²£58¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¾åÉô¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬È¯¸«¤·¤¿»þ¡¢°äÂÎ