¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡Ö¶õ¤Î¸¼´Ø¡×¡¢¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¶õ¹Á¤¬¶á¤¯¤ÎÊÑÅÅ½ê²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë½ªÆüÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥Æ¥í¤Î²ÄÇ½À­¤âÇÓ½ü¤»¤º¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤«¤é¤ÎÂ´¶ÈÎ¹¹ÔÂç³Ø4Ç¯À¸¡Ê22¡Ë¡Ö¥Ò¡¼¥¹¥í¡¼¡Ê¶õ¹Á¡Ë¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÊÄº¿¤·¤Æ¡¢ÊÄº¿¤·¤Æ·ç¹Ò¤·¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ÊQ.¤¤¤Ä¤ÎÊØ¤Çµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë¤­¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¸áÁ°11»þÈ¯¤ÎÊØ¤Çµ¢¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¡ÊQ.º£¤Î¿´¶­¤Ï¡©¡ËÀäË¾¤·¤Æ