Á´¹ñ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤Ï3·î14Æü¡¢¡Ö2025¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ä¤ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥ó·ü¾ÞÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÏÃÂê²½¡¦¾ÃÈñ¿¶¶½¤¬ÌÜÅª¡£Âè45²ó¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢Ìó20Ëü¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢±þÊç¥Ï¥¬¥­¤ÈÍ¹ÊØ¤Ï¤¬¤­¤Ë¤è¤ë±þÊç¤¬¸º¾¯¤·¤¿°ìÊý¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Î±þÊç¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£ËÁÆ¬°§»¢¤·¤¿µÈÅÄ¹¯²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î·¼È¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤â¤È¤è¤ê