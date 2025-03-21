±§ÅÔµÜ»Ô¤Î·ëº§¼°¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿31¿Í¤¬ÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¡¢»ÔÆâ¤Î·ëº§¼°¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤«¤é¡Ö16Æü¤Ë·ëº§¼°¾ì¤òÍøÍÑ¸å¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢31¿Í¤¬ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î