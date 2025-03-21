NY³ô¼°21Æü¥ªー¥×¥óÆðÄ´ÃÏ¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È ¥À¥¦Ê¿¶Ñ41617.28¡Ê-336.04-0.80%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯17522.26¡Ê-169.37-0.95%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª37215¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-185-0.50%¡Ë