Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÅÔ»Ô·¿²¹Íá»ÜÀß¡ÖÅ·Á³²¹Àô¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥¢¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î16Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ Å·Á³²¹Àô¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥¢¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×   ½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÉÙ»Î¸«Ä®16-17Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÅÔ»Ô·¿²¹Íá»ÜÀß¡ÖÅ·Á³²¹Àô¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥¢¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î16Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ ¡Ú¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÅ·¶õ¥µ¥¦¥Ê¥¨¥ê¥¢¡×¡Û ÏªÅ·É÷Ï¤¤Î±ü¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¡¼