俳優の広瀬すずが主演を務める、TBS系金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（毎週金曜後10：00）。22年前に起こった、心麦の父・山下春生（リリー・フランキー）も捜査にあたった東賀山事件の犯人として死刑判決を受け、現在も服役している死刑囚・遠藤力郎（酒向芳）。3月21日に放送された第9話で、息子・遠藤友哉（成田凌）の幼なじみで記者の神井孝（磯村勇斗）が受け取ったという力郎の手紙で新たな事実が明らかと