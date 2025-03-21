²Û»ÒÀì¶È²·¤Î´Ø¸ý¤Ï¡¢Íè´ü¡Ê3·î´ü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë3¤«Ç¯¤ÎÂè2´üÃæ´ü·Ð±Ä·×²èÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ­¾ì¤ò¸Ç¤á¤ë¡£Âè2´üÃæ·×ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â345²¯±ß¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£2·î19Æü¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢½Õµ¨Âç¸«ËÜ»Ô¾¦ÃÌ²ñ¤Ç°§»¢¤·¤¿´Ø¸ý²÷ÂÀÏº¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Ï¡È·ë¡É¤ò²ñ¼Ò¤Î°ì»ú¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´Ø¸ý¤È¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤Þ¡¢´Ø¸ý¤È¤ªµÒÍÍ¡ÊÎ®ÄÌ¡Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±Ä¶È¤È»öÌ³¡¢»öÌ³¤ÈÁÒ¸Ë¡¢ÁÒ¸Ë¤È±Ä¶È