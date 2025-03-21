プラダ ビューティ(PRADA BEAUTY)の2025年夏コスメとして、「プラダ アイ」コレクションが登場。2025年4月2日(水)より伊勢丹新宿店にて先行発売後、4月16日(水)より全国発売される。「プラダ アイ」コレクション25年夏に誕生へ2024年、「スキン」と「カラー」の2カテゴリーで展開したプラダ ビューティのメイクアップコレクション。2025年夏は、「カラー」コレクションより、より充実したアイ メイクアップを楽しめる「プラダ アイ