ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢KFC¡ËÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢3·î26Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£KFC¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý¤ÎÌ£¤Ä¤±¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÞ¤Ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤È¡Ö¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂÞ¤ò¡È¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡É¤¹¤ë¤³