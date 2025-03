11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人(崎=たつさき)がプロデュースを手掛けた楽曲「UP TO TOKYO」が、グループ公式YouTubeチャンネル内メンバープロデュース企画「INI STUDIO」で21日、公開された。初のオリジナル楽曲となる。【動画】低音ボイスにも注目!INI池崎理人の初オリジナル楽曲「UP TO TOKYO」同楽曲について池崎は「『UP TO TOKYO』は、2024年の上半期から構想を練り、ようやく形にすることができま