6²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇÀÊ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Æó¥´¥í¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç147¥­¥íÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1¡¢2¡¢3¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÁÀ¤¤¹Ê¤Ã¤Æ1¡¢2¤Î¡¼3¤Î¡È¤Î¡¼¡É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ËµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£