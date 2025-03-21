ËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÎ¹¤·¤Æ³Ú¤·¤àËÌ³¤Æ»¸ø¼°´Ñ¸÷¥¢¥×¥ê¡ÖHOKKAIDO LOVE¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥é¥ê¡¼´ë²è¡×¤ò3ËÜ¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹(3·î26Æü¤Þ¤Ç)¡£ HOKKAIDO LOVE¡ª¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥é¥ê¡¼¡× ËÌ³¤Æ»´Ñ¸÷µ¡¹½¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÎ¹¤·¤Æ³Ú¤·¤àËÌ³¤Æ»¸ø¼°´Ñ¸÷¥¢¥×¥ê¡ÖHOKKAIDO LOVE¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥é¥ê¡¼´ë²è¡×¤ò3ËÜ¼Â»ÜÃæ(3·î26Æü¤Þ¤Ç)¡£ ¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥é¥ê¡¼´ë²èÌ¾¾Î¡Û