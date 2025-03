ZOZOTOWNによる第2回アワード『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』(略称:ASEA 2025)が、5月28日、29日にKアリーナ横浜にて開催される。 (参考:BTS JUNG KOOK、SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、ROSÉ……2025年も受賞相次ぐK-POPアーティスト) 本アワードにはtimeleszをはじめ、aespa、HANA、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、&TEAM、Xdinary Heroesなど日