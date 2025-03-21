ZOZOTOWNによる第2回アワード『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』（略称：ASEA 2025）が、5月28日、29日にKアリーナ横浜にて開催される。 （参考：BTS JUNG KOOK、SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、ROSÉ……2025年も受賞相次ぐK-POPアーティスト） 本アワードにはtimeleszをはじめ、aespa、HANA、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、＆TEAM、Xdinary Heroesなど日