½÷À­¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤äÈ¿Àï¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡Öºæ»Ô½÷À­ÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¡¢³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤­¤¿ºæ»ÔÎ©ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì¼¼¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤ò»Ô¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬21Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¡Ê²£ÅÄÅµ»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏºÛ¤Ï¡Ö»Ô¤ËºÛÎÌ¸¢¤Î°ïÃ¦¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Îµá¤áÄÌ¤ê¡¢¶¨µÄ²ñÂ¦¤ËÎ©¤ÁÂà¤¯¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£ÃÄÂÎÂ¦¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈ¿Àï»í¡×±Ó¤ó¤ÀÍ¿¼ÕÌî¾½»ÒÁü¤ËÆÍÁ³¤ÎÅ±µîÍ×ÀÁºÛÈ½±þ½·¤Î»öÂÖ¤ËÈ½·è