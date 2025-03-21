µß½õ·±Îý¤ò¤¹¤ëA-PAD¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÁÜº÷µß½õ¥Á¡¼¥à=2025Ç¯2·î¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢É®¼Ô»£±Æ ÆÍÁ³¤ÎºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤äNPO¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤¿Ï¢·È¤ÇºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤­¤â¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ê¥é¥ó¥«ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡¢¥³¥í¥ó¥Ü¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç30¡Á40Ê¬¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥³¥í¥Ê¥ïÃÏ¶è¤Î¡Ö¥ê¥È¥ë¥í¡¼¥ºÊÝ°é±à¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿2ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Î»Ò