¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç£´ÈÖ¡¦ÌîÂ¼¤¬±¦Á°¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬Ãæ±Û¤¨£³¥é¥ó¤ÇÂ³¤­¡¢¤³¤Î²ó£´ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡££´¡Ý£±¤ÎÏ»²ó¤Ë¤ÏÀ¶µÜ¹¬¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï£³¹æ¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î²ÃÆ£µ®¤Ï£¶²ó¤òÅê¤²£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££¶»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºØÆ£¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ£±¼ºÅÀ¡£