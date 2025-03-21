全日本柔道連盟は21日、男子60キロ級の足立悠晟（天理大）が全日本選抜体重別選手権（4月5、6日・福岡国際センター）を欠場すると発表した。全柔連は「部則違反」が理由と説明している。足立は昨年11月の講道館杯全日本体重別選手権で3位に入っていた。白金宏都（筑波大）が代わりに出場する。女子は48キロ級で第1シードの近藤美月（東海大）と、63キロ級の堀川恵（パーク24）が欠場する。欠場理由は近藤が非公表で、堀川は左