ÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î³«ËëÅê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤ÎÁáÀî¤ÏÄ¾µå¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤ËÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢4²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¾®¿¼ÅÄ¤¬¸Þ²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨¤Ï4²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¡¢À©µåÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£