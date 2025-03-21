社テレビ新潟放送網(TeNYテレビ新潟)は、毎週金曜よる7時の新番組、「新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウス」の初回ゲストとして、マツコ・デラックスさんが生出演します。 TeNYテレビ新潟「新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウス」  放映日時： 毎週金曜よる7時出演者： スタジオMC／諸橋碧・斎藤久美子ゲスト(第4週のみ)／藤井貴彦生中継リポーター／関田将人 テレビ新潟放送網(TeNYテレビ新潟