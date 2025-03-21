バイオリニスト高嶋ちさ子（56）が、21日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演し、国際電話にまつわるエピソードを明かした。現在、2人の息子が海外留学中というが、電話などで話したい親心をよそに、あまり子供からは連絡が来ないという。現在はネットを使ったテレビ電話などが気軽にできる世の中だが、ザワつく！レギュラー陣世代の若き日は、国際電話に多額の料金がかかった時代だった。タレント