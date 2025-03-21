アマチュアボクシング21年世界ユース選手権王者でアマ9冠の東洋大出身・堤麗斗（22＝志成）が21日、志成ジム主催興行メインイベント前に公開でA級（8回戦以上）プロテストを受験し、合格した。同門で元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーフェザー級王者の木村吉光（28）相手に3分×3ラウンドのスパーリングを実施。上下にジャブを散らしながら、強烈な左ストレートを再三ヒットさせるなど1回から全開。テンポを上