ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは２１日、北海道ボールパークＦビレッジに、新たな飲食商業施設「ＳＵＮＮＹＴＥＲＲＡＣＥ（サニーテラス）」が誕生することを発表した。元日本ハム投手の斎藤佑樹氏（３６）が代表取締役を務める株式会社ｍｙｂａｓｅが施設を建設。人気飲食店舗が順次オープン予定となっている。名称の「ＳＵＮＮＹＴＥＲＲＡＣＥ」は斎藤氏が命名。Ｆビレッジへの訪問客や地域住民の新たな憩