»°½Å¸©ºß½»¤Î½÷À­ÆÉ¼Ô¡¦M¤µ¤ó¤Ï30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÂçÀã¤ÎÆü¡¢Êâ¤¤¤Æ¿¦¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀã¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤­¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ......¡£¡ãM¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¤Ï¡¢»þ¡¹ÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤¦30Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¤½¤ÎÆü¤â¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÄÌ¶Ð¤Ë¤Ï¸æºß½ê³Ù¤¬¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¸«¤¨¤ë»³´ÖÉô¤«¤é¡¢Ãæ¿´Éô¤Î»ÍÆü»Ô±Ø¤Þ¤Ç¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿