【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「REEEMINDER! feat. Crystal Kay」は、m-flo loves Crystal Kay「REEEWIND!」をサンプリングした楽曲！ THE RAMPAGEの派生のヒップホップユニットMA55IVE THE RAMPAGEが新プロジェクト「MA55IVE UNION」を始動。 このプロジェクトはMA55IVEがゲストアーティストを迎え、異なる才能やエネルギーが融合し巨大な連合となり、既存の枠組みにとらわれず巨大なインパクトを生