Æ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¤äÁÄÉãÊì¤òËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìµþ¤Ë¸Æ¤ó¤À»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê91¡Ë¤«¤é¡ÖËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç4¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¡£¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç4¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ò°é¤Æ¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¿¤á16ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£Êì¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢²¿¤âÈ¿ÂÐ¤â¤µ¤ì¤º¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç