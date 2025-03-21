Æü»º¡Ö3ÂåÌÜ¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡× 2025Ç¯Æâ¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¤ØÆü»º¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¹Ô·¿¤ÎÈ¯Çä¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼¡´ü·¿¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Æü»º¹­ÊóÉô¤Ë¤è¤ë¤È¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Î¸½¹Ô·¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À¸»º½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô·¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÏÈ¯Çä¤«¤é15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤Ø¥¨¥ë¥°¥é¥ó