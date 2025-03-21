3月21日、楽天グループ株式会社と一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟（JUBF）は、世界各国からトップレベルの大学男子バスケットボールチームが集まる「World University Basketball Series 2025」（以下「WUBS」）の出場チームの一部を発表した。 前回大会王者のデ・ラサール大学（フィリピン）を筆頭に、シドニー大学（オーストラリア）、高麗大学校（韓国）の