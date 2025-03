TK from 凛として時雨が4月16日、前作『彩脳』から約5年ぶりのオリジナルアルバム『Whose Blue』をリリースする。同アルバムの収録内容および新ビジュアルが公開となった。◆TK from 凛として時雨 画像Disc 1には、稲葉浩志とのコラボレーション楽曲「Scratch」をはじめ、ドラムにTatsuya(Crossfaith)、ベースに中尾憲太郎を迎えて新録された「first death (Devils from Chainsaw edition)」「クジャクジャノマアムアイア」「誰我